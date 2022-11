Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano: italianos com bom registo

CÓD 233 Zalgiris Kaunas 2,15 Empate 12,5 Olimpia Milano 1,78

Encontro da 8.ª jornada da Euroliga, Zalgiris Kaunas e Olimpia Milano encontram-se esta sexta-feira na Lituânia, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 12.º colocados.Com quatro vitórias e três derrotas, o Zalgiris Kaunas vem de dois triunfos na Euroliga, mas pelo meio perdeu uma partida no seu campeonato. Quanto ao Olimpia Milano, tem três vitórias e quatro derrotas, sendo que nos últimos três jogos da Euroliga perdeu todos.Em termos de estatísticas, realce para o Zalgiris Kaunas, que em cinco dos últimos sete jogos chegou ao final do primeiro quarto e ao intervalo na frente. Em termos pontuais, o Zalgiris Kaunas tem 85 nos últimos dez jogos, ao passo que o Olimpia Milano conta com 74.Quanto ao confronto direto, o Olimpia Milano leva cinco vitórias seguidas, sendo que em quatro desses encontros ao intervalo estava na frente do marcador. Em termos de pontos, a média é de 156, 78 para cada lado.