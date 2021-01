Zalgiris Kaunas-Olympiacos: formações do meio da tabela

Zalgiris Kaunas e Olympiacos defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram posicionadas a meio da tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Zalgiris Kaunas posiciona-se no 8.º lugar, com onze vitórias e nove derrotas, enquanto que o Olympiacos encontra-se no 10.º posto, com onze triunfos (dois deles em OT) e nove desaires (uma delas em OT) até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Zalgiris Kaunas registou três vitórias (Pieno Zvaigdes - por duas vezes - e Khimki M) e duas derrotas (CSKA Moscovo e Zenit São Petersburgo), ao passo que o Olympiacos somou quatro triunfos (Mega Soccerbet, Bayern Munique, Maccabi Tel Aviv e Lyon-Villeurbanne).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade de Zalgiris Kaunas, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Olympiacos a somar um triunfo.