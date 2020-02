Zalgiris Kaunas-Olympiacos: lituanos procuram vingar último resultado

Zalgiris Kaunas e Olympiacos defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações que se encontram no meio da tabela classificativa.



À entrada para esta jornada, o Zalgiris Kaunas encontra-se na 13.ª posição, com oito triunfos e 12 derrotas, ao passo que o Olympiacos soma nove vitórias e 13 derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Zalgiris Kaunas registou cinco triunfos (Siauliai, Alba Berlim, Rytas, Lyon e Pieno Zvaigzdes), enquanto que o Olympiacos somou três vitórias (Valencia, Bayern e Baskonia) e duas derrotas (Alba Berlim e Zenit).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Zalgiris Kaunas contra apenas um do Olympiacos.