Zalgiris Kaunas-Real Madrid: último contra segundo na Euroliga

CÓD 353 Zalgiris Kaunas 3.8 Empate 17 Real Madrid 1.27

Mais um encontro da Euroliga, com um embate de equipas que ocupam extremos na tabela da prova. Em ação estará o último Zalgiris Kaunas frente ao segundo Real Madrid, numa partida na qual os espanhóis terão como principal missão anular uma sequência pouco vista de duas derrotas consecutivas na prova.Já os lituanos, que apenas venceram quatro encontros em 23, chegam a esta partida precisamente na sequência de uma das suas raras vitórias, conseguida perante os franceses do Monaco há duas semanas. A formação de Kaunas, refira-se, leva quatro encontros seguidos a vencer, contando duelos de todas as provas.Ao invés, o Real Madrid chega a este jogo vindod e um desaire sempre doloroso ante o Barcelona, naquela que foi a quarta derrota no mês de fevereiro, num total de nove duelos disputados.Em termos individuais, Lukas Lekavicius é o homem a ter em atenção nos lituanos em termos pontuais (9,1 de média), ao passo que Josh Nebo é o homem das tabelas (6,1 ressaltos) e Mantes Kalnietis o assistente (4,4). Do lado oposto o destaque vai para Walter Tavares, o melhor pontuador (12,5) e ressaltador (7,4). Thomas Heurtel é o melhor assistente, com 4,9 passes para cesto de média.