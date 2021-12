Zebre-Treviso: duelo da 8.ª ronda da Liga PRO

Zebre e Treviso defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga PRO-14, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente separadas por 14 pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Zebre posiciona-se no último lugar (16.º), com apenas um ponto, fruto de cinco derrotas (sistema de pontos da temporada 2021/22 atribui um ponto a quem conseguir concretizar quatro ou mais ensaios num só jogo, o que se verificou por uma vez este ano). Já o Treviso posiciona-se no oitavo posto, com 16 pontos, após somar três triunfos e quatro desaires na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Zebre registou cinco derrotas consecutivas (Leinster, Glasgow Warriors, Edimburgo, Biarritz Olympique e RC Toulounnais), ao passo que o Treviso somou um triunfo (Glasgow Warriors) e quatro desaires (Ospreys, Scarlets, Edimburgo e Gloucester).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Treviso, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Zebre a vencer os outros dois embates realizados durante esse mesmo período.