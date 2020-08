Zebre-Treviso: reencontro em tom de vingança

Jogo da 15.ª jornada do Pro 14, com um embate entre o Zebre, o penúltimo da Conferência A, e o Treviso, o quinto da Conferência B, numa reedição daquilo que sucedeu na semana passada, na altura com vitória do conjunto da A por 17-13.



Um resultado que vai totalmente contra o registo recente, já que nos últimos nos últimos dez duelos esse foi apenas o segundo com triunfo do Zebre, uma equipa que até ao momento tem 20 pontos, contra os 32 do Treviso.

CÓD 349 Zebre 2.69 Empate 17.34 Treviso 1.29