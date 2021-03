Zenit-CSKA Moscovo: duelo russo na Euroliga

Encontro da 31.ª jornada da Euroliga, com um embate russo entre Zenit e CSKA Moscovo, a colocar frente a frente duas formações que ocupam posições de apuramento para o playoff, mas que estão em situações bem distintas quanto ao conforto da respetiva colocação.



Os de São Petersburgo são oitavos com o mesmo balanço de vitórias/derrotas que o nono e décimo mas com menos uma partida disputada, pelo que em caso de triunfo podem dar um passo importante para segurar a posição a poucas rondas do final.



Quanto aos moscovitas, estão em segundo, com 20 vitórias em 30 jogos e têm a pressão do Anadolu Efes, Caso vençam, mantêm o segundo posto e ficarão com uma situação bem mais posiitva de olho no playoff.



No que ao confronto direto diz respeito, o balanço do último ano mostra uma vantagem do CSKA Moscovo, com três vitórias em quatro jogos, ainda que curiosamente no mais recente, disputado em fevereiro, tenham sido os de São Petersburgo a ganhar. Por outro lado, na última dezena de jogos entre si há ainda a reportar uma média pontual de 163 pontos, 76 por parte do Zenit e 87 por parte do CSKA.