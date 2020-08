Zenit-CSKA Moscovo: líderes entram em cena

Zenit e CSKA Moscovo defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para 3.ª jornada do campeonato russo de futebol, num encontro que coloca frente a frente dos três atuais líderes da prova.

À entrada para esta ronda, ambas as equipas chegam apenas com triunfos. O Zenit venceu o Volgograd e o Rostov, enquanto que o CSKA Moscovo bateu o Khimki e o Tambov, resultados que colocam as duas formações no topo da tabela classificativa - a par do Lokomotiv de Moscovo, de Éder Lopes e João Mário - com os mesmos 6 pontos.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Zenit, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas formações, tendo ainda registado um empate (1-1).