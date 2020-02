Zenit-Fenerbahçe: equipas em fases distintas

Com a fase regular da Euroliga a aproximar-se já do final, Zenit e Fenerbahçe encontram-se esta quarta-feira em solo russo, numa partida que colocará frente a frente duas formações a lutar por objetivos bem distintos.



Os russos, penúltimos com apenas 7 vitórias em 22 jogos, procuram alcançar triunfos para corrigir uma época para esquecer na mais importante prova do basquetebol europeu, ao passo que os turcos, nonos com 10 vitórias, procuram alcançar uma ponta final positiva que lhes permita acabar nos oito primeiros, as posições que valem o acesso ao playoff.



Curiosamente, e apesar da diferença na tabela, o Zenit até venceu em Istambul na primeira volta, naquela que foi uma das quatro vitórias dos russos até ao momento. A finalizar, de referir que o Zenit é mesmo a pior equipa a atuar em casa, com apenas 3 vitórias em 8 jogos. Já o Fenerbahçe é a nona melhor longe do seu reduto, com 4 vitórias e 7 desaires.

CÓD 205 Zenit 4.22 Empate 12.42 Fenerbahçe 1.22