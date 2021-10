Zenit-Juventus: Vecchia Signora tenta dar continuidade ao bom momento que atravessa

Zenit e Juventus defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão inseridas no Grupo H.

À entrada para esta ronda, o Zenit posiciona-se no terceiro lugar, com três pontos, fruto de uma vitória e uma derrota, enquanto que a Juventus encontra-se na liderança isolada do Grupo H, com seis pontos, após somar dois triunfos consecutivos até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Zenit registou três vitórias (Rubin Kazan, FK Krylya Sovetov Samara e Malmö FF) e duas derrotas (Sochi e Arsenal Tula), ao passo que a Juventus somou cinco triunfos consecutivos (Spezia, Sampdoria, Chelsea, Torino e AS Roma).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Vecchia Signora, uma vez que a formação de Turim venceu um dos dois duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com o Zenit a não conseguir melhor do que um empate durante esse mesmo período.