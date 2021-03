Zenit Kazan-Kedzierzyn-Kozle: russos levam vantagem no frente a frente

Zenit Kazan e Kedzierzyn-Kozle defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de voleibol.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Zenit Kazan registou cinco vitórias (Dínamo-Lo, Surgut Region, Belchatow - por duas vezes - e ASK N. Novgorod), enquanto que o Kedzierzyn-Kozle somou quatro triunfos (Lube Civitanova, Verva Warszawa, Zawiercie e Jastrzebski) e uma derrota (Lube Civitanova).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Zenit Kazan, equipa que venceu, até ao momento, o único duelo disputado entre as duas equipas.