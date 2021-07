Zenit-Lokomotiv Moscovo: formação de São Petersburgo quer revalidar título

Zenit e Lokomotiv Moscovo defrontam-se, este sábado, pelas 17 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a Supertaça da Rússia de futebol, num encontro em que a formação de São Petersburgo quererá revalidar o título conquistado no último ano.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Zenit registou duas vitórias (Tambov e Karlsruher) e três empates (Ufa, Schalke e Werder Bremen), enquanto que o Lokomotiv Moscovo somou dois triunfos (Hartberg e Celje), um empate (Cracóvia) e dois desaires (Aris e FK Rostov).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Zenit, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Lokomotiv Moscovo a levar a melhor apenas em uma das três restantes ocasiões em que os dois conjuntos se defrontaram.