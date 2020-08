Zenit-Lokomotiv Moscovo: Supertaça russa em jogo

Vindos de meses de junho e julho bastante intensos, nos quais acertaram calendário na Liga e na Taça, Zenit e Lokomotiv Moscovo discutem esta sexta-feira a Supertaça russa, numa partida na qual estarão frente a frente o primeiro e o segundo colocados do campeonato da temporada passada.



Vencedor da Liga e também da Taça, o Zenit chega a este jogo naturalmente motivado, até porque não perde há incríveis 22 encontros. Já o Lokomotiv também vai numa boa fase, com 17 encontros seguidos sem perder, numa sequência na qual se destacou pela escassez de golos - em sete dos últimos oito houve menos de três golos.



Olhando ao confronto direto, refira-se que o Zenit não bate os de Moscovo desde 2018, tendo-se registado desde então dois empates e duas vitórias do Lokomotiv. Como será ao quinto duelo?

CÓD 104 Zenit 2.12 Empate 3.1 Lokomotiv Mosc. 2.92