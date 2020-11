Zenit-Olimpia Milano: equipas tentam continuar no caminho dos triunfos

Zenit e Olimpia Milano defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente que atravessam um momento em que somam alguns resultados positivos.

À entrada para esta ronda, o Zenit posiciona-se no 11.º lugar, com duas vitórias e uma derrota nos três encontros até ao momento disputados pela equipa russa, enquanto que o Olimpia Milano encontra-se no 8.º posto, com três triunfos (um deles em OT) e duas derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Zenit registou quatro vitórias (Tsmoki Minsk, Barcelona, Astana e Zielona Gora) e uma derrota (Olympiacos), o mesmo registo também alcançado pelo seu próximo adversário, o Olimpia Milano, que venceu diante de Virtus Roma, Fortitudo Bolonha, Trento e Brescia e perdeu frente aos espanhóis do Valencia.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeiríssima vantagem do Olimpia Milano, equipa que venceu o único duelo disputado até ao momento entre as duas formações, num jogo em que o placard ficou decidido com um... 73-72.