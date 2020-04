Zhodino-Energetik-BGU: forasteiros procuram manter ciclo vitorioso

O Zhodino recebe, este sábado, o Energetik-BGU em jogo a contar para a 4.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol.



À entrada para esta jornada, o Zhodino posiciona-se no 5.º lugar, com 6 pontos, fruto de duas vitórias conquistadas e uma derrota, enquanto que o Energetik-BGU é líder isolado após três triunfos consecutivos.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para um triunfo para cada uma das equipas nos últimos cinco duelos entre ambas, tendo-se registado ainda três empates.

CÓD 121 Torpedo Zhodino 1.94 Empate 3.02 Energetik-BGU 3.03