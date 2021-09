Zorya Lugansk-AS Roma: Mourinho procura esquecer desaires internos

Depois de ter começado com uma goleada diante do CSKA Sofia, por 5-1, a Roma procura esta quinta-feira o segundo triunfo neste Grupo C da Conference League, numa partida na qual terá pela frente um Zorya Lugansk que na ronda inaugural perdeu por 3-1 diante do Bodo/Glimt.



Depois de um arranque bastante positivo, com seis vitórias consecutivas - uma delas nesta Conference League, a Roma de José Mourinho venceu apenas um dos últimos três jogos, incluindo um sempre doloroso desaire no dérbi com a Lazio na partida mais recente. Por isto, talvez mais do que querer vencer para cimentar a sua posição no topo do Grupo, os romanos têm uma missão de fazer esquecer esse desaire com os rivais.



Nessa partida, refira-se, confirmou-se a tendência para que haja mais do que 3 golos nos jogos da Roma - foi assim em nove dos últimos dez duelos -, sendo que há outros dados que têm sido recorrentes nos encontros da equipa de Mourinho: a Roma foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez e em quatro dos últimos cinco houve golos de ambas as formações.



Quanto aos ucranianos, depois do desaire com os noruegueses conseguiram voltar às lides internas da melhor forma, vencendo dois jogos, marcando sete golos e deixando sempre a baliza a zeros. Falando em golos, apenas um dos últimos cinco duelos dos ucranianos não teve mais do que 3 no total.

