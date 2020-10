Zorya Lugansk-Sp. Braga: encontro com velho conhecido

Vindo de uma vitória moralizadora diante do AEK Atenas na primeira jornada deste grupo da Liga Europa, mas também pelo triunfo conseguido no fim de semana frente ao V. Guimarães, o Sp. Braga visita esta quinta-feira o reduto dos ucranianos do Zorya Lugansk, numa partida na qual uma vitória poderá deixar a questão do apuramento muito bem encaminhada.



O problema é que do lado oposto estará uma perigosa equipa ucraniana, que em 2018/19 já provocou dissabores aos minhotos, numa eliminatória desta mesma Liga Europa, na qual conseguiu eliminar o conjunto português mercê de dois empates - um deles com dois golos marcados fora de casa.



Ainda assim, note-se que esse será provavelmente um dos poucos pontos de motivação para a turma ucraniana, visto que esta temporada não está a correr da melhor forma. É que, em oito encontros, apenas venceram dois, tendo empatado três e perdido outros três. Contudo, de alertar o facto de no fim de semana terem goleado no plano interno, ao baterem o Rukh Lviv por 4-0.



Voltando ao Sp. Braga, note-se que os minhotos vão em quatro vitórias consecutivas, com a particularidade de terem sido a primeira equipa a marcar em cinco dos seis jogos que já disputaram esta temporada. Por outro lado, olhando também a golos, mas alargando também à época passada, de referir que sete dos últimos nove jogos dos minhotos tiveram pelo menos 3 tentos no marcador. Irá a tendência manter-se?

CÓD 118 Zorya Lugansk 4.42 Empate 3.84 Sp. Braga 1.77