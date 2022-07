Zrinjski Mostar-Sheriff: sensação da época passada inicia nova campanha na Champions

CÓD 114 Zrinjski Mostar 3.26 Empate 3.23 FC Sheriff Tir. 2.11

Equipa sensação da última edição da Liga dos Campeões, ao chegar à fase de grupos e dar trabalho ao Real Madrid - até venceu por 2-1 na capital espanhola - e depois cair para a Liga Europa (onde foi afastado pelo Sp. Braga), o Sheriff inicia esta quarta-feira nova caminhada na principal prova da UEFA e uma vez mais a partir da 1.ª ronda de qualificação.Pela frente dos moldavos estará o Zrinjski Mostar, uma equipa bósnia que, tal como o Sheriff, foi campeã nacional com grande margem. Num campeonato com 12 equipas, os de Mostar acabaram com 84 pontos, com 27 pontos de vantagem para o Tuzla, o segundo colocado. Já o Sheriff, num campeonato com 7 equipas, foi campeão com 70 pontos, mais 6 do que o Petrocub, mas sendo campeão bem antes do tempo.Em termos de registos recentes, atenção às sequências positivas de ambas as equipas, já que o Zrinjski Mostar não perde há 24 (!) jogos. Nos dez mais recentes, para lá de não ter perdido, marcou sempre o primeiro golo da partida. Quanto ao Sheriff, leva dez jogos seguidos sem perder e em nove deles foi a primeira equipa a faturar.