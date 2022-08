Zrinjski Mostar-Slovan Bratislava: eslovacos têm a última chance europeia

CÓD 179 Zrinjski Mostar 2.65 Empate 3.05 Slo. Bratislava 2.5

Encontro da 1.ª mão do playoff de acesso à fase de grupos da Conference League, com o Zrinjski Mostar a receber esta quinta-feira, pelas 19 horas, a visita do Slovan Bratislava, numa partida que em teoria será bastante equilibrada.A atuar em casa, o Zrinjski Mostar chega a esta ronda depois de ter caído da Champions (1.ª pré-eliminatória) e ter afastado o Tirana e o Tobol nesta Conference League, em duas eliminatórias resolvidas pelos triunfos conseguidos em casa. Quanto ao Slovan Bratislava, vai já na terceira 'queda', depois de ter caído da Liga dos Campeões e depois da Liga Europa.Esta Conference League será, por isso, a tábua de salvação europeia para os eslovacos, que no plano interno lideram com 12 pontos em cinco jogos. Do lado oposto, o Zrinjski Mostar é apenas 11.º no plano interno, com 3 pontos em dois jogos disputados. Ainda assim, note-se que os bósnios têm alguns jogos em atraso. Dois deles adiados precisamente por causa de duelos europeus, algo que, até ver, tem feito diferença.Em termos estatísticos, analisando os últimos jogos, o Zrinjski Mostar leva quatro jogos seguidos sem perder e nos últimos seis encontros foi sempre a primeira equipa a marcar - em cinco deles ao intervalo vencia. Quanto ao Slovan Bratislava, destaque para o número total de golos dos seus jogos (3 ou mais em sete dos últimos nove jogos) e o facto de ambas as equipas terem marcado em cinco dos últimos seis encontros.