Zurique-Sion: tira-teimas com muito em jogo

Ainda com muito para disputar na Liga suíça, Zurique e Sion encontram-se esta terça-feira no Letzigrund, num duelo da 34.ª jornada da prova que colocará frente a frente o sexto e o 9.º colocados, respetivamente.



Em situações distintas na tabela, Zurique e Sion curiosamente chegam a esta partida em momentos inversos, já que a equipa que está em melhor posição (o Zurique), vai em quatro derrotas consecutivas e cinco jogos sem ganhar e sempre a sofrer golos. Do lado oposto, apesar de ocupar uma posição de playoff de permanência, o Sion vai em cinco duelos consecutivos sem perder, com duas vitórias e três empates para contar.



Quanto ao confronto direto, de notar que há por agora equilíbrio total nas três partidas disputadas esta temporada, com uma vitória para cada lado e um empate. Como será ao quarto duelo?