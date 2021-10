Loja da Brico Depôt em Sintra celebra o seu 5.º aniversário

A loja é uma referência na criação e consolidação de emprego na zona e tem um forte compromisso com a promoção do emprego jovem e a inclusão social. Desde 2016, a loja Brico Depôt em Sintra não parou de crescer em oferta de serviços e de produtos.





Brico Depôt Iberia, empresa líder em construção, renovação do lar e bricolage, propriedade da Kingfisher, celebra o quinto aniversário da sua loja em Sintra, uma das três lojas do Grupo no mercado nacional.





Desde a sua inauguração em 2016, a loja Brico Depôt de Sintra tem demonstrado um firme compromisso com todos os seus clientes, tanto profissionais como particulares, trabalhando diariamente na melhoria da sua experiência de compra através de novos serviços digitais e apostando numa vasta gama de produtos, garantindo sempre o melhor preço. Em linha com a sua liderança no preço, a empresa definiu recentemente o compromisso de oferecer os melhores preços com uma Política de Preço Mínimo Garantido, através da qual oferece aos seus clientes a devolução do dobro da diferença caso encontrem o mesmo produto noutro local com um preço menor.





Localizada em Sintra, com uma área de 7 450m², a loja conta com sete seções de venda: construção: onde se destacam os materiais de construção e projetos de carpintaria interior e exterior com design personalizado de portas e janelas; ferragens; ferramentas: manuais, elétricas, acessórios, roupa e calçado de trabalho; madeira; cerâmica: projetos de pavimento e projetos de cozinha; sanitários: projetos de casa de banho; jardim: projetos ao ar livre; eletricidade e iluminação; e, por fim, decoração e pintura. Desde a inauguração, a loja continuou a expandir a oferta de serviços e produtos, e, atualmente conta com 13 500 referências disponíveis na loja Brico Depôt de Sintra.





Sónia Medeiros, diretora da loja Brico Depôt em Sintra, refere que "os nossos clientes são a nossa razão de ser e a nossa principal missão é trabalhar diariamente para responder às suas necessidades atuais e antecipando as necessidades futuras. É por isso que na Brico Depôt em Sintra estamos empenhados na melhoria constante do processo de compra do consumidor, para dar o nosso apoio desde o início, facilitar a sua experiência de compra e disponibilizar uma gama de produtos acessível e diversificada, garantindo a melhor relação qualidade/preço".

Compromisso continuo para melhorar os serviços e digitalização





Nesse sentido, a Brico Depôt tem investido na melhoria do atendimento aos seus clientes e na experiência de vendas omnicanal. Assim, em paralelo com o lançamento da loja online em Portugal, a loja implementou o serviço Click & Collect, para recolha em loja, e o serviço Click & Delivery, para entrega ao domicílio, através do qual garante prazos de entrega de até uma hora e três dias, respetivamente.





Por último, a empresa lançou recentemente Brico & Go, a aplicação exclusiva em Portugal que agiliza o processo de compra nas lojas de bricolage, conseguindo responder às necessidades dos consumidores e assegurar uma experiência de compra mais personalizada e ágil, que permite ao consumidor fazer o scan dos produtos na loja, processá-los e comprá-los para tê-los disponíveis em meia hora, sem ter de passar pelas caixas e evitando filas.





Compromisso com o mercado de trabalho: criação e consolidação de emprego





Atualmente, a equipa de Sintra é composta por um total de 84 colaboradores, sendo que 24% do quadro desde a abertura da loja, há cinco anos. 65% dos colaboradores são homens e 35% são mulheres. Esta lealdade por parte dos colaboradores traduz-se em profissionalismo, grande conhecimento dos produtos e elevada capacidade de resolução de todas as necessidades dos clientes.





Além disso, a equipa promove a inclusão social, a diversidade e o emprego juvenil através da participação em diversos programas de estágio em centros de formação profissional. Contamos com funcionários que se juntaram à equipa através do Programa Incorpora, que permite integrar no mercado de trabalho pessoas com dificuldades de inserção.





"Para além dos nossos clientes, a criação de emprego, a inclusão e a promoção de um ambiente de trabalho favorável entre os nossos colaboradores são outros dos principais eixos em que nos focamos. Um dos nossos compromissos é promover o emprego jovem e integrar pessoas em risco de exclusão social, e o exemplo disso é a nossa força de trabalho atual, da qual muito nos orgulhamos", afirma Sónia Medeiros. Acrescenta que "atualmente, 45% da força de trabalho tem menos de 30 anos e 12% tem mais de 50 anos".





Por outro lado, a loja Brico Depôt em Sintra incentiva à integração dos grupos de desempregados, incorporando maioritariamente pessoas que concluíram estágios na loja e, depois de os concluírem, aguardam a entrada no mercado de trabalho. Para os colaboradores com necessidades especificas, o estabelecimento privilegia diferentes medidas sociais para conciliar a vida profissional e familiar. 4% da força de trabalho tem um horário especifico e redução do horário laboral para poder conciliar a vida familiar e pessoal, bem cuidar dos filhos.