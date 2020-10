Adruzilo Lopes em Amor Leiria.

Fez teste de preparação para o Rali Vidreiro.

O piloto português Adruzilo Lopes, esteve na passa sexta feira dia 9-10-20, em Amor Leiria a testar as transmissões, suspensões e turbo novo do seu mitsubishi evo ix.





Contou com o apoio dos patrocinadores, Matisilva, Campigir, Quick Shift, João Fontes Pereira, Xrt Motors, Frioh, Lda, Bullpeças, Taberna do 7, CSI Computers And Structures, Hrhouse, Fortunna, Carnes Landeiro, Risatel, Fermir, Extrunorte, Irmalex.