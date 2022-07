1º Torneio International Pairs Portugal 2022 – Golfe com prémios em alta

No passado 24 de Junho de2022, o Quinta do Perú Golf & Country Club acolheu a 1ª eliminatória do Circuito International Pairs Portugal. O torneio foi disputado por 34 equipas que disputaram a presença na Final Nacional que se vai realizar no dia 29 de outubro no Quinta do Vale Golf Resort, com alojamento no Hotel Vasco da Gama em Monte Gordo.O campo estava em excelentes condições, o que ajudou em muito a organização quanto ao sucesso do torneio.Esta prova apresentou várias novidades, das quais destacamos o novo formato de jogo numa variante em Texas Scramble a pares, que é muito apreciada pelos jogadores de golfe.De manhã uma equipa de fisioterapeutas da António Gaspar Physio Therapy & Performance ofereceu aos jogadores a possibilidade fazerem um aquecimento e massagens desportivas. O check-in abriu às 8H em ponto com o apoio da Nicola Cafés, Kankura Golf , Transact e Maserati. O shotgun iniciou às 9H, como de costume, e assim se iniciou um fantástico dia de golfe proporcionado pelas excelentes condições em que se encontrava o campo e pela temperatura de Verão que se fez sentir.No bar de campo, servido pelo patrocinador TASTE Catering & Events e pelas bebidas do Grupo Super Bock e e vinhos Sogrape – Mateus Rosé, houve uma pausa no jogo muito apreciada por todos.Os primeiros jogadores chegaram ao espaço preparado para o evento, no relvado da Quinta do Perú a fim de se prepararem para o almoço. Na entrega dos cartões foi servido um cocktail Mateus Rosé e Gin Cannings. Ao almoço foi servido uma paella com o apoio Cigala .Após o almoço, fez-se a cerimónia de entrega de prémios, da qual se evidenciaram os seguintes jogadores :1ª Lugar Net com 45 PTS - NUNO CARMO /TIAGO CARMO2ª Lugar Net com 44 PTS - CESAR RAPOSO / MANUEL LETRAS DA LUZ3ª Lugar Net com 43 PTS - JORGE CARREIRA / JOSÉ CARLOS SOUSAe 1ª Lugar Gross - PAULO ANTUNES / JOÃO PERALTATodos receberam o troféu correspondente e um vouvher de desconto em viagens Top AtânticoNa Final Nacional, a Top Atlântico oferecerá ao Par vencedor um dos Prémios mais ambicionados. Uma viagem a Tenerife para vencedores & acompanhante, com voos TAP e estadia no Hotel Hacienda del Conde, um hotel de 5 estrelas, membro da prestigiada Melia Collection. O Hacienda del Conde é uma bela propriedade com um passado ilustre, cercada por um campo de golfe projetado por Severiano Ballesteros e com uma belíssima vista para o mar.A Viagem inclui voos TAP, estadia em suite Júnior em meia pensão e ainda Green FeeA cerimónia de entrega de prémios terminou com uma Tômbola recheada de prémios dos patrocinadores, entre eles a Re/max Siimgroup, a Worktop cozinhas, a Kankura Golf, a Mêide in Alentejo, Conservas Ramirez, Sogrape, hotel Vila Park – parceiro da eliminatória do pinheirinho , a Taste/hotel Memmo Baleeira e a Samsung .A organização agradece o apoio de todos os patrocinadores e parceiros, não podendo deixar de mencionar também o parceiro logístico Santos & Vale, a Vista Alegre que é o trophies supplier da final Nacional e a Cofina como parceiro de mídia.A próxima eliminatória do International Pairs vai ser no novíssimo campo da Herdade do Pinheirinho , a 23 de Julho, que será a 3ª e oportunidade de se apurar para a Final Nacional. Inscreva-se e não perca a oportunidade de jogar o melhor torneio amador de pares do mundo!Visite site do evento: https://portugal.internationalpairsgolf.com/quinta-do-peru/