10º Rali de Viana do Castelo a 8 e 9 de julho

São esperados pelo menos uma dezena de participações vianenses, tendo o rali cerca de 80 pilotos assegurados



A 10ª edição do Rali de Viana do Castelo está marcada para dias 8 e 9 de julho e destaca-se por um número recorde de competições em disputa, já que serão nove provas a competição.





O rali é comemorativo de uma década de existência e o CAST - Clube Automóvel de Santo Tirso e a Câmara Municipal de Viana do Castelo trazem algumas novidades: uma nova classificativa (Mujães / Geraz do Lima com 9 quilómetros de extensão), a super-especial pela primeira vez será disputada nos arruamentos da cidade junto ao Campo da Agonia, o parque de assistência ficará no estacionamento junto ao navio Gil Eanes, parque de assistência no Parque de Estacionamento junto ao Gil Eannes e parque fechado da prova no Forte Santiago da Barra.





Assim, a super-especial acontece dia 8 de julho, sexta-feira, entre as 21h00 e as 23h00 e serão instaladas três bancadas de entrada gratuita no Campo d’Agonia para assistência. A super-especial acontece entre o Santuário da Senhora da Agonia e a Avenida do Campo do Castelo, apelando-se ao público para que cumpra todas as condições de segurança.





Em conferência de imprensa de apresentação da prova, o Vereador do Desporto, Ricardo Rego, afirmou que "esta é uma prova que diz muito aos vianenses" e que o Município quer "manter e reforçar". "Este ano temos duas novidades no Rali de Viana. São experiências que vamos fazer e verificar se devemos dar-lhes continuidade ou não. Assim, vamos alargar o Rali de Viana em termos de território, descentralizar o evento, entrando em Subportela, Deocriste, Mujães e Geraz do Lima, com uma etapa nestas freguesias. A outra novidade tem a ver com a super-especial que se vai realizar em moldes totalmente distintos. Vamos trazer a super-especial para o centro da cidade, com um troço no Campo d’Agonia", desvendou o responsável, dizendo acreditar que esta novidade será "mais motivadora" para os espetadores.





Ricardo Rego assegurou que esta novidade "vai abrir o Rali à cidade e trazer mais gente", insistindo na necessidade de sensibilizar a população para o cumprimento das normas de segurança. "Estamos a trabalhar com as forças de segurança para garantir todos os perímetros de segurança necessários e também estamos a tentar que a prova seja revestida de alguma animação no Campo d’Agonia", indicou, dizendo que esta super-especial vai permitir aos vianenses e visitantes "estar mais perto da prova e ver os carros de perto", em bancadas de acesso gratuito.





Carlos Guimarães, do Clube Automóvel de Santo Tirso, afirmou que "viramos o figurino do rali" por vontade da autarquia, do clube e até dos pilotos. "Penso que fizemos uma nova PEC muito interessante na zona de Mujães, Deocriste e Geraz do Lima. Ainda agora passei lá e de cada vez que passo lá ainda gosto mais do percurso e penso que os pilotos irão sentir o mesmo", declarou.





De acordo com o responsável, a super-especial no Campo d’Agonia, à noite, será muito apelativa para pilotos e público. "A super-especial sai do parque do Gil Eannes e vem mesmo para a cidade, onde certamente teremos muitas mais oportunidades para o público poder ver a prova. Ali temos uma zona larga, uma zona com segurança total para os espetadores e para os pilotos poderem dar espetáculo, deixando-nos a todos mais descansados no centro operacional", indicou o representante do CAST.





Assim, o percurso do Rali de Viana tem 10 provas Especiais de Classificação num total de 263,4km, dos quais 77,2km são cronometrados. As inscrições decorrem até ao dia 1 de julho. O Rali de Viana pontua para o Campeonato de Portugal de GT Ralis, Campeonato de Portugal de Classicos de Ralis, Campeonato de Portugal Junior de Ralis, Campeonato Promo de Ralis, terá uma Prova Extra e tem ainda o aliciante de pontuar para a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup e para o FPAK Junior Team.





Os campeonatos nacionais não são uma novidade, mas este ano a estreia acontece com o novo Campeonato Promo de Ralis, uma competição a nível nacional destinado aos veículos de quatro rodas motrizes sem homologação ou com homologação caducada.





Também a uma competição ibérica Toyota Gazoo Racing Iberian Cup é uma novidade desta edição. A prova é organizada pelos importadores português e espanhol da marca japonesa, tendo como base o pequeno Toyota GR Yaris com motor de 3 cilindros, 1600cc e 261cv de potência, contando com um calendário de oito provas (quatro em cada país) e o Rali de Viana do Castelo será a quinta ronda da temporada.





O FPAK Junior Team apresenta-se como um troféu para jovens pilotos com base no Kia Picanto GT, tendo já sido assegurada a participação de um piloto vianense.





Programa do 10º Rali de Viana do Castelo

Sexta - 8 de Julho

20.30h - Partida (Av de Figueiredo - Praia Norte)

21.03h - PEC 1 - SE Viana do Castelo

22.13h - Final da secção (Av de Figueiredo - Praia Norte)

Sábado - 9 de Julho

09.00h - Partida (Av de Figueiredo - Praia Norte)

09.58h - PEC 2 - Mujães / Geraz do Lima 1

10.36h - PEC 3 - S. Salvador da Torre / Amonde 1

11.34h - PEC 4 - Mujães / Geraz do Lima 2

12.12h - PEC 5 - S. Salvador da Torre / Amonde 2

13.02h - Reagrupamento - Viana do Castelo

14.55h - PEC 6 - S. Salvador da Torre / Amonde 3

15.28h - PEC 7 - Montaria 1

16.11h - PEC 8 - Outeiro 1

16.59h - PEC 9 - Montaria 2

17.42h - PEC 10 - Outeiro 2

18.42h - Final do Rali

19.00h - Entrega de prémios (Avenida de Figueiredo - Praia Norte)