15º ANIVERSÁRIO do C.C. CONTINENTE VALONGO COM ANIMAÇÃO PARA TODOS

No dia 4 de setembro, a galeria comercial vai abrir as portas para um dia de festa.





São 15 as velas que o Centro Comercial Continente Valongo irá apagar, com a ajuda dos visitantes, no dia 4 de setembro (segunda-feira).





Para assinalar a data e festejar com os seus clientes, foi preparada uma programação especial! Como o dia é de festa, não poderia faltar música e a banda Tribus irá atuar na praça da restauração pelas 13h00.

Desta forma, irá proporcionar um almoço diferente e cheio de ritmo, a todos aqueles que escolherem almoçar pelo centro, nesse dia. Os mais novos não foram esquecidos e também estão convidados a entrar na celebração! Haverá um artista a fazer modelagem de balões.

Além de tudo isto, existirão também algumas surpresas, que prometem fazer as delícias de todos os visitantes nesta data tão especial.

Assim, o Centro Comercial Continente Valongo celebra o aniversário junto daqueles que o visitam todo o ano, numa aposta contínua em atividades para toda a comunidade e a criar momentos inesquecíveis para as famílias.