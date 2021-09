2º Torneio International Pairs Portugal – Dia de sol num campo fantástico!

No dia 17 de setembro foi a vez do campo Quinta do Peru acolher, a 2ª eliminatória do circuito International Pairs Portugal.

O torneio foi disputado por 28 equipas que começaram a chegar ao campo bem cedo e com muita vontade de garantir um lugar na Final Nacional que se vai realizar no dia 16 de outubro no Castro Marim Golf, com alojamento no Hotel Vasco da Gama em Monte Gordo.





O campo estava em excelentes condições, o que ajudou em muito a organização quanto ao sucesso do torneio.





O check-in abriu às 8H em ponto com o apoio da Nicola Cafés, Falconeri, Transact e Les Roches. O shotgun foi dado às 9H, como de costume, e assim se iniciou um fantástico torneio proporcionado pelas excelentes condições em que se encontrava o campo e pela temperatura de Verão que se fez sentir.





No bar de campo, as expectativas sobre o jogo ficaram de lado por alguns momentos pois é impossível ficar indiferente aos "petiscos" servidos pelo patrocinador TASTE Catering & Events e pelas bebidas refrescantes do Grupo Super Bock.





Ao fim de 4H30, começam a chegar os primeiros jogadores ao espaço preparado para o evento, no relvado da Quinta do Perú. Na entrega dos cartões foi servido um cocktail Mateus Rosé e, o já famoso, Gin Cannings. A impaciência sentia-se no ar, não só pelos resultados finais mas porque já se sentia no ar o cheiro da Paella que o Chef estava a confeccionar, com o patrocínio da Cigala.





Após o almoço, foi a vez de Daniel di Pietro, responsável pela organização deste renovado International Pairs Portugal , apresentar a cerimónia de entrega de prémios, da qual se evidenciaram os seguintes jogadores:





Na qualificação Net, em 1º lugar, com 45 pontos, ficou a equipa Green Team, de Luc Delion e Eric Simonin com 45 pontos net . A equipa JMAA, de Carlos Valente José Manuel D’Almeida conquistou o 2º lugar com 43 pontos, seguido das equipas Lufthansa LGSP de António moura Portugal e Augusto Morais com 41 pontos e da equipa Dense Air de Manuel Gomes e José Lebre com 40 pontos, que se classificaram em 3º e 4º lugar. O troféu do vencedor Gross foi entregue a José Carlos Sousa e Jorge Carreira da equipa Cosmos Viagens com 35 pontos gross





A Re/max Siimgroup Countryside, pela mão do seu administrador Pedro Pote, entregou os prémios às 3 equipas vencedoras do Quizz Re/max que decorreu durante o torneio e a entrega de prémios terminou com uma Tômbola recheada de prémios dos patrocinadores, entre eles, Aston Martin que teve 2 carros em exposição, Worktop cozinhas, Kankura Golf, Personal Derma, Sogrape e Monte da Talisca. A organização agradece o apoio de todos os patrocinadores e parceiros, não podendo deixar de mencionar também o parceiro logístico Santos & Vale e a Cofina como parceiro de mídia.





A próxima eliminatória do International Pairs vai ser no campo Axis Ponte de Lima, a 2 de outubro, que será a 4ª e última oportunidade de se apurar para a Final Nacional. Inscreva-se e não perca a oportunidade de jogar o melhor torneio amador de pares do mundo!





Visite site do evento: https://portugal.internationalpairsgolf.com/quinta-do-peru/