20 anos de Águas do Algarve

Presente em cada gota, invisível ao olhar.



A Águas do Algarve, empresa do Grupo Águas de Portugal, celebra este ano 20 anos de atividade, acrescendo mais 5 das empresas que a antecederam, Águas do Barlavento e Águas do Sotavento Algarvio.





Teresa Fernandes, responsável de comunicação da empresa, é perentória ao dizer que a empresa assume na região algarvia um papel relevante na estratégia nacional da sustentabilidade ambiental e da economia circular. Com um Contrato de Concessão que outorga a exploração e a gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve (SMAASA) até 2048, tem como missão, garantir o abastecimento de água para consumo humano e o tratamento de águas residuais de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e fiabilidade, num quadro de sustentabilidade económica, social e ambiental. Este sistema abrange os 16 municípios da região do Algarve. A totalidade dos investimentos já efetuados no Sistema de Águas e de Saneamento aproxima-se dos 700 milhões de euros, permitindo-nos afirmar que a percentagem de população abrangida por estes, é da ordem dos 99%.





O SMAASA é, sem dúvida, um dos investimentos mais importantes dos últimos trinta anos no Algarve, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, económico, ambiental, de diversidade e complexidade técnica bem como da dimensão e extensão do investimento.

Uma evolução extraordinária, diz Teresa Fernandes, veja-se que até ao início do funcionamento do SMAASA, nos anos 90 o abastecimento público de água no Algarve era efetuado diretamente pelos municípios e a Região debatia-se com problemas quantitativos e qualitativos da água para abastecimento público sendo as origens quase exclusivamente subterrâneas. A qualidade de vida e as atividades económicas, onde se insere o turismo, encontravam-se fortemente limitadas.

Hoje esses anos são apenas memória. Atualmente, a região tem uma água de elevadíssima qualidade nas suas torneiras, e um tratamento das aguas residuais efetuado com base nos mais rigorosos sistemas de tratamento, para que possa ser devolvida ao ambiente ou reutilizada, com a máxima qualidade. Veja-se que a Águas do Algarve, através do Laboratório assegura, de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e fiabilidade, não só a qualidade da água para consumo humano fornecida, como também as águas naturais, a água das diferentes etapas do processo das ETAs e a água processada nas ETAR e respetivos meios recetores. A água fornecida destaca-se pela sua excelente qualidade, suportada através do cumprimento das melhores práticas de operação e manutenção, sustentadas pela monitorização laboratorial de parâmetros acreditados. Cumprimos não só a legislação nacional aplicável, como também as orientações da Organização Mundial de Saúde, as especificações da Certificação em Segurança Alimentar, bem como as especificações da Certificação do produto água para consumo humano.





É com um compromisso para com as gerações atuais e futuras que a Aguas do Algarve todo o Grupo AdP desenvolve a sua atividade de interface entre a sociedade e o ambiente contribuindo para a resolução de questões que melhoram a qualidade de vida das populações.





A Águas do Algarve, desenvolve uma gestão sustentável dos recursos, de forma a promover uma operação mais eficiente, que garanta uma melhor qualidade do serviço prestado a melhores tarifas para a comunidade, e antecipando os novos desafios, em especial os decorrentes das alterações climáticas.