A Marca e a sua Origem.





A atitude e irreverência do vinho tem nos últimos anos atribuído ao Cabeça de Toiro, um reconhecimento não só a nível nacional como internacional. Produzido na Quinta de São João Batista, com o seu "terroir" inconfundível próprio da região, onde trabalhamos diariamente na preservação da natureza e no desenvolvimento de práticas sustentáveis e benéficas ao aproveitamento da vinha. Estes fatores atribuem-lhe um posicionamento de Vinho DOC de eleição, bem como uma elevada reputação testemunhada nos útimos 10 anos, pela atribuição de mais de 100 prémios.

Cabeça de Toiro Bull’s Temptation





Reserva Tinto, é uma edição especial, pensada e dedicada aos apreciadores de carnes vermelhas. Este vinho, da colheita de 2018, é feito a partir das castas Syrah e Alicante Bouschet. Com um perfil bastante peculiar, é um vinho com cor granada intensa, apresenta um aroma intenso a compota de pequenos frutos do bosque. Complexo e encorpado na boca, salienta- se a fruta bem madura e integrada com o tostado forte, resultante do estágio de 9 meses em barricas novas de carvalho francês. Este vinho surge como o vinho de eleição para acompanhar pratos de carnes bem condimentadas ou maturadas.