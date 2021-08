A maior competição de golf amador de pares do mundo chega em setembro.





Daniel di Pietro, representante do International Pairs em Portugal, anuncia setembro como "o mês do International Pairs" e apresenta o calendário do circuito mais aguardado de 2021.





Torneios





As etapas qualificativas do International Pairs em território nacional têm início marcado para dia 11 de setembro em Santo Estêvão. No dia 17 de setembro, o fantástico campo da quinta do Peru recebe o 2º torneio do circuito e, no fim de semana seguinte, no dia 26, será a vez dos participantes provarem o que valem do campo do Montado Hotel & Golf Resort. Como não poderia deixar de ser, a 2 de outubro, o International Pairs ruma a norte até ao mágico campo Axis Ponte de Lima.





Ladies Division – Torneio Exclusivo para senhoras





No dia 12 de setembro em Santo Estevão, terá lugar o torneio da Ladies Division, exclusivo para senhoras e cujo par vencedor é diretamente apurado para a Final Mundial. Este torneio em particular terá um cariz solidário a favor da fundação Mama Help.





O destino dos finalistas destes torneios é o Algarve, onde será o culminar do circuito com a Final Nacional, nos dias 15 e 16 de outubro. O campo onde será disputada a derradeira final será o Castro Marim Golf & Country Club e a estadia e jantar de entrega de prémios terá lugar no Hotel Vasco da Gama, em Monte Gordo. Aqui ficará a ser conhecido o par que representará Portugal na Final Mundial, de 26 a 30 de outubro no campo Pinheiros Altos e Hotel Dona Filipa, em Almancil.





O calendário é, sem dúvida, muito importante, no entanto, nada disto seria possível sem o apoio dos patrocinadores e parceiros que acreditaram neste projeto e escolheram associar-se ao International Pairs Portugal. "Estamos orgulhosos de poder contar com a RE/MAX Collection Siimgroup e RE/MAX Countryside Siimgroup, Falconeri, Worktop Cozinhas e Transact como patrocinadores principais. Como parceiros, contaremos com a presença da Nicola, Les Roches, a Sogrape com o Mateus Rosé, Gin Cannings, Taste e Personal Derma. A Santos e Vale junta-se ao circuito como parceiro de logística e o Grupo Cofina como parceiro de comunicação, bem como o jornal do turismo Publituris"





Daniel di Pietro acredita que o International Pairs em Portugal irá atingir o patamar de excelência, apesar da época que atravessamos e das dificuldades que se colocam ao sector dos eventos e resume o International Pairs Portugal como: " …um evento de pares, com um formato desafiante e onde os participantes, para além do atractivo de poderem classificar-se para a Final Mundial, irão divertir-se e passar um dia de golfe descontraído com muita diversão."

As inscrições já se encontram abertas em www.portugal.internationalpairsgolf.com . Garanta já o seu lugar!

Fique atento a todas as novidades no nosso site e redes sociais.