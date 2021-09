Vai comprar casa? E quer ter a melhor prestação?

Depois da decisão de compra de casa, é a altura de visitar vários bancos, analisar as diferentes ofertas, ter em atenção possíveis comissões de avaliação ou a necessidade de ter seguros obrigatórios.





Todo este processo pode ser bastante demorado, implica muito tempo, muito papel e muitos documentos para reunir e entregar.





E ainda ter de aprender muitos termos e conceitos complicados. O Spread, a TAEG, Taxa fixa ou Taxa varíavel, a Euribor.

Mas sabia que há empresas especializadas em negociar estes créditos com os Bancos? E que podem fazer esse trabalho por si?







A segunda vantagem

É simples, eficaz e rápido.

Em poucos dias terá várias propostas para escolher a que for mais vantajosa para si.



Terceira vantagem

O que é o SPREAD? O que é a TAEG? Qual a melhor opção – Taxa Fixa ou Taxa Variável?



Quarta vantagem

Quinta vantagem

é um intermediário de crédito que ajuda os clientes a nível do financiamento bancário . A base de ação é digital, assente numa aposta tecnológica forte, mas a marca conta também com escritórios em Lisboa e no Porto, com toda a disponibilidade para receber os clientes que assim o desejarem. É uma empresa creditada, regulamentada e registada pelo Banco de Portugal.