Época de ciclismo arranca na Região de Aveiro

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) será palco, no próximo fim de semana, do arranque da época nacional de ciclismo de estrada. No sábado, as equipas e o calendário serão apresentados no Centro Municipal de Interpretação Ambiental de Aveiro. Já no domingo corre-se a Prova de Abertura - Região de Aveiro, início da Taça de Portugal Jogos Santa Casa.

A tarde de sábado ficará marcada pela apresentação das equipas e da época, num momento que terá transmissão em direto, a partir das 16h30, nos canais da Federação Portuguesa de Ciclismo no YouTube e no Facebook. Será o aquecimento para as primeiras pedaladas, que acontecem logo no domingo.





A Prova de Abertura - Região de Aveiro, primeira corrida pontuável para a Taça de Portugal Jogos Santa Casa, vai ligar Estarreja a Ílhavo, passando por todos os 11 concelhos da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro, num itinerário de 165,7 quilómetros.





O traçado, maioritariamente plano, terá na subida de Talhadas, sensivelmente a meio da prova, a maior oportunidade para quem não pretender uma chegada ao sprint tentar descartar os homens rápidos. Vão participar as equipas continentais e de clube portuguesas e ainda alguns blocos amadores vindos de Espanha. A partida será dada às 12h00, prevendo-se que a chegada aconteça perto das 16h00.





Para a CIRA "esta é uma prova que atrai sobre a Região todas as atenções dos adeptos da modalidade, sendo por isso também um importante instrumento de marketing territorial, dinamizando a economia local, através da presença do público, que se desloca para assistir ao espetáculo ao vivo".





"Tendo a Região de Aveiro uma histórica ligação ao mundo velocipédico, sendo mesmo a sede do Centro de Alto Rendimento de Ciclismo, em Sangalhos, Anadia, a Federação Portuguesa de Ciclismo e a CIRA, prosseguem em 2023 a parceria para que o arranque da temporada aconteça na nossa Região", adianta a comunidade regional em comunicado.