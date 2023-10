7ª Edição Salão Automóvel Híbrido e Elétrico

Vai ser já no dia 13 de outubro que o Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico – Salão da Mobilidade Sustentável, vai abrir as portas do Centro de Congressos da Alfândega do Porto, para a melhor edição de sempre.

A primeira edição do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico aconteceu em 2017 e desde então o Salão da Mobilidade Sustentável tem mantido um crescimento constante.





Assim, a próxima edição vai ocupar mais de dez mil metros quadrados de área de exposição, que vão albergar, até ver, 60 expositores, sendo 36 as marcas automóvel presentes.





"Temos a capacidade da Alfândega (Centro de Congressos da Alfândega do Porto n.d.r.) praticamente esgotada e por isso temos uma enorme expectativa para a próxima edição, que prevemos ser a maior e melhor de sempre. Vamos ter novidades como, por exemplo, a BYD e a Smart que se vão apresentar pela primeira vez ao público nortenho, mas ainda prevemos ter muitas mais surpresas até ao dia 13 de outubro." Rematou o diretor do evento.





Tal como nas seis edições anteriores, o público presente vai poder ter contacto dinâmico com as novidades, durante os test drives e participar nos vários debates e colóquios que vão integrar o certame.





Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico – Salão da Mobilidade Sustentável vai estar aberto de 13 a 15 de outubro, diariamente entre as 10:00 e as 20:00 horas, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.