A 9º edição do Pet Festival foca-se no tema “Conservação e Preservação de Raças e Espécies”

Festival da Família e dos Animais de Companhia realiza-se de 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2020, na FIL.

O Pet Festival – Festival da Família e dos Animais de Companhia já tem data marcada para 2020: de 31 de janeiro a 2 de fevereiro, a FIL volta a ser o ponto de encontro dos amantes de pets. Para a 9ª edição, a organização escolheu um tema que pretende consciencializar os visitantes para as práticas de conservação e preservação adotadas pelos expositores do evento, ao nível de todas as espécies e raças.





Exemplo disso é o trabalho desenvolvido pelo CPC - Clube Português de Canicultura na promoção e divulgação das raças portuguesas. Em 2020, o CPC volta a participar no Pet Festival com um programa em grande parte dedicado às raças nacionais, com os clubes de raça presentes no evento. Desta forma, os visitantes poderão ficar a conhecer raças para muito desconhecidas e (muitas) que enfrentam, atualmente, problemas de extinção.





Também a Mirmex, que se dedica ao estudo das formigas e que apresenta no Pet, pelo segundo ano, o formigário didático, tem como objetivo dar a conhecer o seu projeto de conservação e preservação de algumas espécies de formigas, que necessitam de ser preservadas pelo impacto positivo que têm no ecossistema do planeta.









Uma das novidades para a edição de 2020 é a presença da Ratz Fórum, um projeto que pretende dar a conhecer a ratazana doméstica enquanto animal de companhia. Esta comunidade portuguesa sobre a ratazana doméstica pretende desmistificar o preconceito em relação a este animal e informar o público sobre as características que tornam as ratazanas domésticas animais de companhia únicos.

O Pet Festival continua a apostar na transmissão de conhecimento no que toca a répteis e outros animais exóticos com a presença de expositores com um histórico de referência pelo trabalho desenvolvido por lojas e empresas na preservação e conservação das espécies, muitas delas já extintas se não fosse a criação em cativeiro.





O Pet Festival 2020 volta a ocupar dois pavilhões da FIL, com a presença de marcas de alimentação animal, lojas, empresas de serviços e áreas temáticas como a Vila do Cão, com multirraças, com o apoio da DOGS PT Magazine; a exposição internacional de Felinicultura, pelo Clube Português de Felinicultura; um ring de demonstrações de várias modalidades caninas, aberto à participação dos visitantes, dinamizado pela escola de treino canino No Stress; o espaço da Animalife, com dezenas de associações de proteção animal, onde se promove uma adoção responsável e consciente; um auditório com programação variada, onde se incluem palestras da GNR; um espaço Grooming, em parceria com Carlos Alves, groomer português reconhecido internacionalmente; o Passeio dos Exóticos, espaço de répteis e pequenos mamíferos, o espaço Peixes e Companhia, dedicado à aquariofilia; o Templo das Aves, com o apoio do Clube Ornitológico Almadense; um Playground, onde os animais poderão brincar e interagir uns com os outros, e ainda uma zona de piquenique, conjugada com a Quinta Pedagógica, onde se encontram os animais de quinta.





O Pet Festival é reconhecido como maior evento de animais de companhia do país, reunindo, anualmente, cerca de 40.000 visitantes. Na 9ª edição, o horário é o seguinte: o Pet Festival estará aberto na sexta-feira, dia 31, das 10h00 às 23h00, no sábado, dia 1, das 10h00 às 23h00 e no domingo, dia 2, das 10h00 às 20h00.