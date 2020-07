A Earth Consulters , celebra o seu 10 º aniversário

PME Líder vários anos de forma consecutiva, PME Excelência, Empresa Gazela, Parceiro do Millennium BCP, da Caixa Geral de Depósitos, da Quercus e de um vasto leque de outras colossais empresas.

Mas as distinções e Prémios não são o que move o engenho, são apenas uma consequência lógica do desempenho positivo de toda a equipa.





A qualidade dos clientes e parceiros da Earth Consulters falam por si.





A Earth Consulters, líder no mercado da formação profissional, celebra hoje, 01 de julho, 10 anos de atividade, em completo crescimento exponencial e sustentado, formando, todos os anos, milhares de Empresas e Pessoas.





O projeto iniciou com o ainda "núcleo duro" da empresa, que tinham experiência já bastante consolidada de pelo menos 20 anos em formação profissional certificada. O objetivo foi criar uma empresa que prestasse um serviço rigoroso na área da formação profissional, sendo ainda hoje esse o objetivo, o de prestar um serviço completo, rigoroso e de qualidade a todos os que nos procuram.





A Earth Consulters pretendeu fomentar nos seus clientes- Empresas e Pessoas - a produtividade, competitividade, mas também a empregabilidade. Para além disso, a Earth Consulters acompanha todos os seus clientes, prestando, para além das inúmeras soluções formativas, serviços de consultoria, acompanhamento jurídico e fiscal, com o intuito das empresas se focarem no seu negócio e deixaram tudo o resto para com a equipa da Earth Consulters, tornando-os assim mais competitivos no seu core business.





A Earth Consulters conquistou o seu espaço como n.º1 em Formação Profissional Obrigatória. Com um ritmo de crescimento bastante assertivo e com os números a falarem por si, a empresa procura acompanhar os clientes e as transformações que vão surgindo no mercado de trabalho.





Com elevados padrões de qualidade e um staff devidamente qualificado, onde cada um sabe o que fazer e juntos funcionam como um todo, sempre mais forte do que a mera soma das partes, a empresa aposta na inovação, sempre com a convicção de que Crescer é o caminho a seguir.





A Earth Consulters celebra o seu 10º aniversário, numa conjuntura atípica, marcada pela propagação de um vírus que infelizmente, transformou o quotidiano das pessoas e implementou mudanças drásticas em todos os setores de atividade económica.





David Magalhães, CEO da Earth Consulters encara esta nova fase, com bastante ponderação, mas com o pensamento no futuro e com uma mensagem de esperança a todos os bons empresários, -"Que são muitos", lembrando que -"Um avião também descola contra o vento".





Sendo que os projetos continuam a ganhar forma, deixando a promessa de que em breve surgirão muitas novidades.





O Sucesso celebra-se todos os dias dentro da Earth Consulters, sempre prontos para evidenciar a enorme gratidão que têm pelos seus clientes e a certeza de que juntos vão CRESCER sempre mais!





E porque o Cliente, também está de Parabéns, a Empresa prepara-se para lançar uma nova casa virtual – website- , o lançamento da sua loja on-line, do seu Vinho do Dão Reserva Especial, tudo a pensar em si e na facilidade que terá de encontrar tudo aquilo que precisa, no imediato. Durante o mês de julho, todos os formandos que se inscreverem no curso de Manobrador de Máquinas em Obra, obtém 10% de desconto e ainda contribui com uma árvore para a próxima reflorestação do país, numa parceria entre a Earth Consulters e a Quercus, porque a empresa não descura a sua responsabilidade social.