A Mercadona investe mais de 5 milhões em máscaras reutilizáveis para a sua equipa

A empresa substitui a máscara higiénica não reutilizável por uma nova máscara corporativa, mais prática, moderna e sustentável.

A Mercadona, substitui as máscaras higiénicas não reutilizáveis dos seus colaboradores por umas novas máscaras higiénicas reutilizáveis corporativas, mais práticas, modernas e sustentáveis, que mostram o logo da empresa num dos lados.

Esta mudança, que implicará um investimento anual de mais de 5 milhões de euros, supõe uma grande melhoria nos equipamentos de proteção no posto de trabalho, já que estas novas máscaras são mais resistentes ao calor e à humidade, mais cómodas e ergonómicas, e protegem durante todo o período laboral. Além disso, a empresa reforça o seu compromisso com o meio ambiente, ao apostar numa máscara reutilizável até 10 vezes.

Esta melhoria começou a aplicar-se no final de 2020 e a previsão é de que os mais de 95.000 colaboradores da empresa usufruam destas novas máscaras corporativas antes do final do mês de maio.

O Fornecedor Totaler especialista em têxteis para bebé, Cambrass, é o responsável pela elaboração deste produto certificado pela AITEX segundo a normativa espanhola UNE 0065-2020 e europeia CWA 17553:2020, caracteriza-se pela sua alta eficiência de filtração de 99% e a sua alta capacidade de respirabilidade, e são fabricadas nas instalações da empresa na localidade de Ontinyent (Valência) para os colaboradores da Mercadona em Espanha e Portugal.