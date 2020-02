A Nauticampo está de regresso: de 12 a 16 de Fevereiro, na FIL!

Destaque desta edição é a promoção dos destinos e atividades ao ar livre.A Nauticampo é o evento mais antigo e emblemático organizado pela FIL. A história deste evento fica marcada por ter sido o primeiro evento a inaugurar a nova FIL, no Parque das Nações, em março de 1998. Este ano, a Nauticampo celebra a sua 51ª edição, com as atrações que já lhe são características - náutica de recreio, aventura, campismo, caravanismo e piscinas – e a introdução de novos sectores, com a participação de destinos e empresas/entidades promotoras de todo o tipo de atividades ao ar livre.