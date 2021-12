A Norauto junta-se à Make-a-Wish para ajudar a espalhar magia neste Natal.

"A estrela que ajuda a espalhar a magia" foi a frase escolhida para comunicar esta ação.





Ao longo dos últimos anos, o compromisso com a responsabilidade social e com o desenvolvimento sustentável têm sido pilares fundamentais da estratégia da Norauto que se apoia na sua razão de ser e nos seus valores fundadores para criar sinergias e parcerias com as mais diversas ONG’s.





E porque no seu ADN a Norauto assume-se como uma empresa que coloca as pessoas no centro da organização, a sua política de Responsabilidade Social baseia a sua atuação em 2 ODS principais: reduzir desigualdades e saúde de qualidade. Como tal, a rede de parcerias sociais tem vindo a ser alargada, tal como o número de ações internas e externas, junto dos seus colaboradores e clientes, que promovem a sensibilização para este eixo tão importante na comunidade.

Este Natal e sendo uma época de partilha e esperança, a Norauto junta-se uma vez mais à Fundação Make-a-Wish, para ajudar as crianças e jovens que sofrem de doenças graves, a realizar os seus maiores desejos.





A Make-A-WIsh tem como missão realizar desejos a crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos, em todo o território nacional, com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas, proporcionando-lhes um momento de força, alegria e esperança.

Desta forma, a Norauto promove uma ação de solidariedade com uma comunicação a 360º, que decorre de 10 a 26 de dezembro em todos os seus centros Norauto e site norauto.pt, em que por cada compra de qualquer produto da marca Norauto, 5 cêntimos, revertem a favor da Make-a-Wish. Com esta ação, a Norauto pretende chegar ao maior número de pessoas, sensibilizar os seus clientes e colaboradores e ajudar a levar um pouco de magia aos corações e à vida das crianças apoiadas por esta Fundação.

"A estrela que ajuda a espalhar a magia" foi a frase escolhida para comunicar esta ação, pois são as crianças que fazem do Natal uma quadra especial, mágica e mais iluminada.

Junte-se à Norauto, e ajude a tornar este Natal ainda mais mágico proporcionando um momento de partilha, força e esperança!