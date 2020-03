A Sabe Bem é a revista de culinária com maior audiência em Portugal

A revista Sabe Bem é líder nas revistas de culinária, com 8,6% de audiência média, de acordo com o Bareme Imprensa de dezembro de 2019.

A Sabe Bem é uma revista especializada na área da culinária que promove o gosto pela comida de qualidade, com todo o sabor e equilíbrio. Todas as receitas são revistas pela equipa de nutrição do Pingo Doce, além de testadas e fotografadas por uma equipa especializada.





Alimentação saudável, dieta mediterrânica, frescos, produtos de marca própria, novos sabores e texturas, ambiente e sustentabilidade são alguns dos temas que encontra nesta revista da propriedade do Pingo Doce e editada e produzida pela Cofina Media.





A revista com quase nove anos de existência é o terceiro título com maior audiência em Portugal, sendo, pela primeira vez, apenas ultrapassada pelos jornais diários.









O projeto Sabe Bem tem sido um desafio e uma descoberta permanente, que permite criar e divulgar conteúdos originais e relevantes para os diferentes leitores.

Estes resultados são o reflexo de um trabalho planeado e pensado em equipa, só possível numa relação de plena parceria.

Conheça todas as novidades, os produtos e as receitas na edição da Sabe Bem que pode encontrar à venda em todas as lojas Pingo Doce do país.