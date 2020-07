Abertura em Braga

O primeiro balcão i9Krédito by Valores abre esta sexta feira, dia 17 de julho, no Largo de S. Francisco, 39 (Braga). Trata-se de uma nova marca do universo do Grupo Valores de empréstimos imediatos sobre penhores em ouro, prata, relógios e outros valores sem taxa de avaliação nem despesas de manutenção. De acordo com o CEO da Divervalor, JChester, "i9Krédito by Valores - autorizado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda - complementa o leque de serviços que prestamos com solidez e resultados comprovados e, por outro lado, evidencia a forte aposta que continuamos a fazer como especialistas em ouro, desde 2008".





Simultaneamente, a Valores anuncia o início de uma nova fase de crescimento através do franchising cujo montante de investimento é de 29,900€ (+iva) por franquia, com abertura de quatro agências no Minho – duas em Braga (uma própria e outra franchisada em Celeirós), em Barcelos e em Guimarães –, que se inserem num plano de expansão de 50 agências.Por outro lado, JChester anuncia a criação de uma rede de agentes, ainda este ano. O conceito Agentes Valores é "uma excelente oportunidade porque é totalmente novo e inovador em Portugal. Está dirigido a empresas e empresários em nome individual – gabinetes de contabilidade, agências de seguros, imobiliárias, agências de viagens, stands de automóveis, entre outros". Prevê um investimento inicial de 10mil€ (+iva) para que o agente crie um espaço de a partir de 4m quadrados nas instalações próprias, receba formação e passe a disponibilizar os serviços de comercialização e reciclagem de metais preciosos da marca. O administrador da Valores assegura o retorno do investimento no primeiro ano, sendo de evidenciar a "rentabilidade prevista de 100mil€ em apenas 6 anos", remata.Desta feita, a marca bracarense expande a sua presença no mercado nacional, apontando fechar 2020 com cerca de 75 lojas Valores e 300 agentes de comercialização e reciclagem de metais preciosos, em Portugal continental e nas Ilhas.SOBRE A VALORES – ESPECIALISTAS EM OUROA Valores tem 31 agências abertas, das quais 26 próprias. Destacam-se três serviços: i9krédito – empréstimos sobre penhores, VOC - Venda com Opção de Compra e Valores Prestige – venda de artigos de ourivesaria novos e usados.A empresa dedica-se à comercialização e reciclagem de metais preciosos, desde 2008, com o principal objectivo de proporcionar aos consumidores uma forma segura, conveniente e confiável de vender objetos em ouro, platina e prata e também jóias.Inovou na criação do negócio em regime de franchising, tendo uma rede de 230 agências abertas em 2011. Depois, deixou de franchisar por vários anos, por opção.Composta por uma equipa de cerca de meia centena de profissionais com uma vasta experiência na avaliação de jóias e na transformação de metais preciosos para a indústria e investidores.