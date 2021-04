Adega de Pegões galardoada

Adega de Pegões ganha PRODEXPO Star e 10 Medalhas de Ouro na Rússia.





A Adega de Pegões foi mais uma vez distinguida no mais importante Concurso de Vinhos que se realiza anualmente na Rússia "PRODEXPO Moscovo 2021", com a PRODEXPO Star, a segunda distinção mais alta neste concurso para o seu vinho Adega de Pegões Grande Reserva 2017, recorde-se que em 2020 havia ganho o "Cisne de Ouro", o prémio mais alto que este concurso atribui, com o seu vinho Adega de Pegoes Aragonês.

Nas 10 medalhas de Ouro destaca-se o Sobreiro de Pegões Premium, o Rovisco Pais Premium, Encostas da Arrábida reserva, Alto Pina reserva e Papo Amarelo reserva.





Ainda na semana passada havia ganho duas medalhas de ouro e 8 de prata no London Wine Competition 2021, em Inglaterra, num dos mais importantes concursos que lá se realiza.





Este ano, como no ano passado, devido há pandemia têm-se realizado muito menos concursos de vinhos, mas mesmo assim a Adega de Pegões já ganhou um total de 53 medalhas, sendo 5 de Grande Ouro ou Troféus equivalentes, 27 de Ouro, 16 de Prata e 5 de Bronze, o que bem espelha a sua grande qualidade dos vinhos que continua a produzir, e sempre a bom preço.