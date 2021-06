Adega de Pegões mais uma vez distinguida

Adega de Pegões ganha 33 Medalhas em Inglaterra.





A Adega de Pegões foi mais uma vez distinguida em dois dos mais importantes Concursos de Vinhos que se realiza anualmente em Inglaterra "London Wine Competition 2021" e o "international wines & spitirts competition 2021", desta vez com 33 medalhas no total , das quais 2 de ouro 10 de prata e 21 de bronze, sendo este o ano qua mais prémios obteve nestes concursos.





As duas medalhas de Ouro foram obtidas no "London Wine Competition" com os vinhos Adega de Pegões Moscatel de Setúbal e o Alto Pina Reserva branco, mas destaca-se igualmente as pratas nos vinhos Adega de Pegoes Syrah. Vinhas de Pegoes Touriga Nacional, Sobreiro de Pegoes Premium branco e tinto entre outros.





Este ano, como no ano passado, devido há pandemia têm-se realizado muito menos concursos de vinhos, mas mesmo assim a Adega de Pegões já ganhou este ano um total de 91 medalhas, sendo 5 de Grande Ouro ou Troféus equivalentes, 33 de Ouro, 27 de Prata e 26 de Bronze, o que bem espelha a sua grande qualidade.