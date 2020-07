Adega de Pegões Syrah eleito Melhor Vinho de Portugal na Coreia

O vinho Adega de Pegões Syrah foi eleito o " Melhor vinho de Portugal" pelo Júri do concurso de vinhos COREIA WINE CHALANGE , o maior e mais prestigiado concurso de vinhos que se realiza anualmente naquele pais . Alem deste premio a Adega de Pegões ganhou mais duas medalhas de Ouro, uma com o seu Moscatel de Setúbal e outra com o Adega de Pegões colheita seleccionada Branco, uma de prata com o Alicante Bouschet e uma de bronze com Adega de Pegões colheita tinto.





Neste ano atípico devido a Pandemia do COVID 19, muitos concursos de vinhos tem sido adiados e outros nem se irão realizar , mas alguns mais resiliente têm conseguido resistir como é o caso deste e mais alguns em Franca , Alemanha , Inglaterra ou china , que com planos de contingência muito bem delineados tem apresentado resultados.Assim neste ano tão singular, com muitos menos concursos a realizarem-se , Pegoes tem conseguido resultados extraordinários , tendo já alcançado desde Janeiro, 29 medalhas de ouro, 17 de prata e 3 de bronze , alem de 4 prémios grande ouro ou trofeus especiais, que se atribuem a vinho únicos , o que revela mais uma vez , e bem , a qualidade dos vinhos que se produzem em PEGOES.A pandemia leva a que se esteja mais em casa, aproveite para beber melhor, Pegoes é sempre vinho TOP e com preços sensatos.