Adega do Cartaxo conquista uma dezena de medalhas no Concurso Mundus Vini

As primeiras medalhas do ano chegaram diretamente da Alemanha, do Concurso Mundus Vini 2020 . A Adega do Cartaxo conquistou 10 medalhas, 8 ouros com os vinhos: Bridão Merlot 2017; Bridão Alicante Bouschet 2017; Bridão Trincadeira 2017; Bridão Syrah 2017; Bridão Reserva Tinto 2017; Bridão Private Collection Tinto 2017; Terras de Cartaxo Clássico 2017; Bridão Colheita Tardia 2017; e duas pratas com os vinhos: Coudel Mor Clássico 2017 e Bridão Touriga Nacional 2017.