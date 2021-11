Agência matrimonial abre nova agência em tempo de pandemia

Com a abertura da nova agência em Vila Real, a Amore Nostrum afirma-se como empresa em crescimento apesar da pandemia.

A Amore Nostrum continua a crescer mesmo em tempo de pandemia e aproxima-se de todos os transmontanos abrindo uma nova agência no centro da cidade de Vila Real. Com a missão de sempre: ajudar pessoas livres e descomprometidas à procura do par ideal para relacionamento sério, a agência matrimonial, chega agora a mais um ponto do país.

"Estamos orgulhosos do nosso crescimento, dos resultados obtidos e dos matches perfeitos já conseguidos. Continuamos o nosso caminho com a missão e objetivos de sempre, queremos que os portugueses encontrem o seu par ideal. Acreditamos que o amor é para todos e deve ser vivido em qualquer idade, e é por isso que existimos", relata João Simões, Coordenador Nacional da Amore Nostrum.

João Simões acrescenta ainda que "estamos sem dúvida em contraciclo, a Amore Nostrum está em crescimento, e apresenta-se, felizmente, como uma das muitas empresas que estão a crescer apesar da pandemia. Percebemos que com os sucessivos estados de confinamento, os isolamentos "forçados" e o afastamento social, as pessoas tomaram consciência da necessidade de ter alguém com quer partilhar a sua vida. Recebemos diversos relatos de pessoas que dizem apenas se terem apercebido da verdadeira solidão em que vivem, neste momento de pandemia, e isso é algo que a Amore Nostrum pretende minimizar".

A nova agência está localizada no Largo do Pelourinho, Nº 6 2º Esq 5000-651, em Vila Real, e pode ser contactada através do telefone 259 090 874. Terá ao dispor de todos os interessados uma equipa de profissionais especializados em relacionamentos, que encontrarão o seu par ideal.





Líder em Portugal no setor de agência matrimonial, a Amore Nostrum, aproxima-se cada vez mais dos portugueses, contando com uma vasta rede de agências, que soma já oito localizações de norte a sul do país (Braga, Porto, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa, Faro e agora Vila Real), e mais de 20 000 perfis, garantindo uma taxa de sucesso de mais de 85%, com uma atividade com quase duas décadas.

Sobre a Amore Nostrum





Há 18 anos a contribuir para a construção de histórias de amor com finais felizes, a equipa da Amore Nostrum é composta por psicólogas experientes e competentes ao serviço da sociedade. Por atuar numa área sensível – a das emoções, todos os técnicos especializados da Amore Nostrum enfrentam o desafio com determinação, empenho e seriedade.

Para saber mais sobre os serviços da Amore Nostrum veja aqui: https://www.amorenostrum.com

Ou pelo contacto telefónico: (+351) 211 45 45 45