Agriloja presente na Primeira Liga

A Agriloja fortaleceu a sua presença no Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Liga, época 21/22, através de parcerias com clubes a participar nesta competição e que têm forte ligação à região onde existem lojas desta marca.

Desde a época passada que o logotipo Agriloja integra os equipamentos de jogo das equipas do Clube Desportivo Santa Clara (Açores) e do Club Sport Marítimo (Madeira). Nesta época, o logotipo já se estreou na equipa do Gil Vicente Futebol Clube.

Estas parcerias, baseadas em patrocínio, reforçam a notoriedade da marca através de um desporto de elevada exposição mediática, aproximando os adeptos às lojas da região e associando a Agriloja a entidades reconhecidas pela sua capacidade competitiva.

Desde 2019 que a marca está também associada ao Futebol de Formação Masculino do Sporting Clube de Portugal como Main Partner, reforçando assim a sua presença em clubes com história na formação desportiva e que promovem a formação de indivíduos.

Caracterizada como a maior rede nacional de lojas para animais e plantas, a Agriloja disponibiliza uma vasta e diversificada gama de produtos para adeptos DIY/hobby e profissional nas áreas de agricultura, jardim, pecuária, animais de estimação, bricolage e casa.