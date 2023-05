Águas do Tejo Atlântico celebram Dia Internacional da Reciclagem.

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Nada é mais reciclado do que a água."





De acordo com os dados disponíveis no site da Ponto Verde, em 2022 a recolha seletiva contabilizou 219 mil toneladas de vidro, 80 mil toneladas de plástico, 152 mil toneladas de papel/cartão, 9 mil toneladas de metal e 101 toneladas de madeira.





Ao nível da reutilização de águas residuais tratadas, o valor atingiu os 7.880 mil metros cúbicos, representando cerca de 1,32% da água de abastecimento.





As Fábricas de Água da Tejo Atlântico contribuem diariamente para a circularidade ao produzir água+, água reciclada para usos não potáveis, em linha com a sustentabilidade do planeta, poupando assim a água potável para consumo humano para usos mais nobres.





O reconhecimento deste capital natural enquanto valor económico deve-se, sobretudo, à sua escassez e à importância fundamental que tem no âmbito das alterações climáticas.





Pioneira na incorporação dos desafios da economia circular na gestão do círculo urbano da água, na lógica da economia circular, a Tejo Atlântico faz evoluir o tratamento das águas residuais para um novo paradigma de valorização dos recursos. Com recurso às Fábricas de Água, um novo conceito de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), a água para reutilização (água +) é considerada como uma matéria-prima plena de recursos, podendo ser utilizada para rega de espaços verdes e lavagem de viaturas, equipamentos e sistemas de climatização, fins industriais e agrícolas, lavagem de ruas, entre muitos outros.





A Tejo Atlântico está a trabalhar em parceria com municípios e outros stakeholders por forma a replicar planos de rega sustentável, com recurso a água+, como é o caso dos jardins da zona norte do Parque das Nações.





Além de ser um importante contributo para a descarbonização, a água para reutilização deve ser valorizada no combate à escassez como recurso alternativo para utilização na agricultura, na indústria e em usos municipais de menor requisito de qualidade.





No que diz respeito à água reciclada a Tejo Atlântico, no ano de 2022, reutilizou mais de 2,9 Mm3 (2.9 milhões de litros) que corresponde a cerca de 37% do total nacional que poderiam "encher" 11.160 piscinas olímpicas.