Águeda organiza taça de trails em 2020

Associações do concelho, com o apoio da autarquia, divulgam o calendário para o próximo ano.

Foi ontem apresentado a 2ª edição do Troféu de Trail Terras de Águeda, para 2020 serão nove as provas, a disputar na vertente de trail longo e trail curto que vão integrar o calendário da taça aguedense, um evento que conta com o apoio da autarquia de Águeda.





O arranque da taça está marcado para 15 de Janeiro, na freguesia de Travassô, com a disputa do Trail Trilhos de Águeda. Em Março, será a vez de Aguada de Cima receber o LAAC Trail. Belazaima do Chão receberá mais uma edição do Trail Bela Bela, uma prova agendada para 05 de Abril.





No final de Maio, mais precisamente no último dia do mês, será a vez da maior lagoa da Península Ibérica, a Pateira de Fermentemos receber a 1ª edição do Trail Margens da Pateira, numa prova que apesar do pouco acumulado previsto, promete muita dificuldade.









Para os meses de Junho e Julho, estão agendados o Trail Noturno de Águeda, disputado a 20 de Junho na cidade de Águeda e o Alfusqueiro Trail, prova a decorrer a 19 Julho prova que recebe o nome de uma das mais belas praias fluviais da região, localizada na Freguesia do Préstimo, um trail que em função do acumulado previsto, promete muita dureza para os participantes.

Os arrozais de Paradela receberão a 13 Setembro a sua prova e em Outubro é a vez de Castanheira do Vouga, organizar o trail Rota das Fontes. O encerramento da Taça Terras de Águeda está marcado para 08 Novembro, com o ACTIB Trail, uma prova com partida e chegada a acontecer na Pista de Motocross, localizada na Borralha, de realçar que este circuito recebe anualmente a etapa nacional do Mundial de Motocross.





A edição 2020 Troféu de Trail Terras de Águeda prevê entregar cerca de 5 mil euros eu prémios monetários. Os pódios da geral (em masculinos e femininos) quer no trail curto, quer no longo serão ‘recompensados’ – 250 euros para os vencedores da disciplina longa e 150 euros para a curta, bem como os três primeiros classificados de cada uma das etapas (em ambos os sexos e ambas as disciplinas), embora com valores mais em conta, também verão o seu esforço recompensado.





Para a autarquia aguedense, representada na apresentação publica da prova, pelo seu Vice-Presidente Edson Santos, "esta é uma oportunidade de fomentar o desporto e aproveitarmos para mostrar o nosso território" reafirmando que o papel mais fácil neste processo é mesmo o da autarquia, já que "o grande trabalho é levado a cabo pelos amantes dos trails e pelas suas associação, esse sim um trabalho que deve ser enaltecido e reconhecido", adianta o autarca.