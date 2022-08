Albergaria investe mais de 1 milhão de euros em infraestruturas desportivas

No último ano, o Município de Albergaria-a-Velha aplicou mais de 1 milhão de euros em infraestruturas desportivas. Entre os investimentos assume destaque a criação de uma Pista de Tartan, para acolher competições oficiais em diferentes modalidades, e de um Campo de Padel, no complexo desportivo do Estádio Municipal da Branca, reconhecido como campo oficial FIFA desde 2019.

A requalificação da piscina Municipal de Albergaria-a-Velha, com o objetivo de aumentar a eficiência energética, o conforto e a funcionalidade do edifício, e a requalificação do Campo Polidesportivo das Laranjeiras, que serve de complemento descentralizado à oferta da prática desportiva, integraram também este plano de investimento da Autarquia.





O Município de Albergaria-a-Velha, presidido por António Loureiro, tem assumido um forte compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade, tendo o Executivo definido a tríade social - Desporto, Educação e Cultura - como eixo estratégico para a afirmação territorial e o desenvolvimento do Município.





Este investimento tem sido reconhecido com a atribuição do galardão Município Amigo do Desporto, que distingue e premeia as boas práticas no âmbito da promoção da atividade física e do desporto nos municípios portugueses.





A este reconhecimento soma-se ainda as distinções de Município com o Plano de Manutenção do Ano; Certificação do Programa de Atividade Física Sénior – Programa Idade Maior (PIM); Oportunidades de Prática Outdoor e Autarquia Solidária.





No âmbito do Plano de Apoio ao Desenvolvimento do Associativismo Desportivo e Cultural, o Município de Albergaria-a-Velha atribuiu um valor monetário total de 377.450,00€, distribuído pela área desportiva (181.400,00€), pela área cultural (126.050,00€) e pela área de proteção de pessoas e bens, através da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha (70.000,00€).





Este Plano de Apoio dirige-se às Associações com sede e atividade no Município, entre as quais, 12 no âmbito desportivo, 57 no âmbito cultural e uma na área da proteção de pessoas e bens.





Para além do apoio monetário, o Município apoiou as Associações, entre outros, através da cedência, gratuita, de todas as instalações desportivas municipais, correspondente a uma utilização geral de 17.951 horas, no valor de 387.785,18€.





No último ano, o Município de Albergaria-a-Velha realizou um investimento superior a 1,7 milhões de euros, ao nível das infraestruturas e dos apoios diretos e indiretos às Associações.