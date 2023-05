ALBUFEIRA SOUNDS SUNSET-MARCA A ABERTURA OFICIAL DO VERÃO’23

O Município de Albufeira está apostado em ser o melhor destino turístico deste verão.





Nomes como os de Roger Sanchez, Yves Larock, Diego Miranda, Mark Ursa e muitos mais, encabeçam o cartaz do "Albufeira Sounds Sunset" deste ano. De 8 a 10 de junho, a Praia dos Pescadores será o grande palco da "batida", com inúmeras surpresas. Um início de verão jovem, fresco, com muita música e uma vertente de solidariedade associada.





Com o mar como pano de fundo, Albufeira recebe três dias de muita música. "Albufeira Sounds Sunset" é o nome do evento, que vai marcar o início do verão na capital do turismo. De 8 a 10 de junho, das 18h00 às 24h00, a Praia e Praça dos Pescadores acolhem alguns dos mais influentes nomes da house music.





A grande "festa" da música eletrónica arranca no dia 8 de junho, quinta-feira, com Roger Sanchez como protagonista da noite. O internacionalmente reconhecido dj traz até Albufeira o verdadeiro significado de tropicalidade, groove e animação. Com batidas e sonoridades do deep, tech e roots house, o artista promete momentos de muito divertimento, naquele que é um dos ex-libris do concelho, a Praia dos Pescadores. No mesmo dia, a música fica a cargo de Yves Larock, Westvil e Pippa, numa iniciativa organizada em parceria com o hotel W Algarve.





No dia seguinte, Mark Ursa sobe ao palco do "Albufeira Sounds Sunset". O artista belga, com sucessos como as releituras de "Ultra Flava", "Welcome to Ibiza" ou "Don’t you Worry", atua depois de Henrique Pontes, Gonzalez e Jay Martin.





O evento termina, no sábado, a 10 de junho, com Diego Miranda como cabeça de cartaz. Um dos mais relevantes DJ’s portugueses e com uma notável carreira mundial garante uma noite de muita dança. Com o seu estilo inconfundível e um reportório recheado de músicas inesquecíveis como "Ibiza for Dreams" e "Girlfriend", que dominaram as rádios nacionais por semanas.





Este volta a ser um evento que destaca os artistas locais, neste caso, durante os vários dias desta edição do "Albufeira Sounds Sunsets" apresentam-se os albufeirenses Henrique Pontes, Gonzalez, Jay Martin, no dia 9 de junho e China, Zé Black e Alex Morais, no dia 10 de junho.





Refira-se que, os dois últimos dias do evento contam com o apoio da marca Black Pig, o gin português mais premiado da Europa.





José Carlos Rolo revela que "este é um evento que muito contribui para o posicionamento do Município no arranque do verão". O presidente da Câmara Municipal de Albufeira ressalva, igualmente, que "a Praia dos Pescadores é o local ideal para marcar o início da época estival, o que serve, também, como forma de promover Albufeira enquanto destino turístico, num fim-de-semana prolongado que se inicia a 8 de junho e termina só no dia 11, não esquecendo que dia 13 é feriado em Lisboa, dia de Santo António, procurando trazer muitos turistas nacionais e internacionais para Albufeira". O autarca destaca, igualmente, a "componente solidária do evento", que se traduz no apoio a algumas IPSS do concelho.





"São 18 horas de muita música, muita animação e uma ótima forma de homenagear o dinamismo da marca Albufeira a nível nacional", sublinhou Cristiano Cabrita, vice-presidente da autarquia e responsável pelo pelouro dos Eventos. O autarca reforçou, também, que "este tipo de iniciativas são fundamentais para o desenvolvimento económico e social do concelho".