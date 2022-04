Aldeia da Estrela encerra para férias para conhecer o Porto e Braga Aldeia dos Sonhos

Em 2019, a Fundação INATEL elegeu a Estrela, aldeia no concelho de Moura, Baixo-Alentejo, como a Aldeia dos Sonhos. Após o adiamento forçado devido à pandemia de covid-19, finalmente, os seus habitantes vão poder realizar a sua viagem de sonho.

Nos próximos dias 8 a 10 de abril, Estrela parte para um fim-de-semana de sonho em Braga e Porto. Entre outras visitas culturais e gastronómicas, os habitantes daquela pequena aldeia do distrito de Beja, expressaram o desejo de visitar o Santuário do Bom Jesus, o Centro histórico de Braga e o Santuário do Sameiro. No Porto, o sonho é desfrutarem de um passeio pela Foz, uma visita às Caves do Vinho do Porto e ainda conhecerem a Casa da Música.

O projeto "Aldeia dos Sonhos", promovido desde 2014 pela INATEL, destina-se a todas as aldeias portuguesas com cem ou menos habitantes permanentes, permitindo às comunidades mais isoladas do país a concretização de sonhos de natureza turística, cultural e desportiva.

Programa Aldeia dos Sonhos Apresentação

"Aldeia dos Sonhos" é uma iniciativa da Fundação INATEL, dirigida a aldeias e localidades em Portugal com cem ou menos habitantes permanentes.

Através deste programa, pretende-se mitigar os efeitos do isolamento social ou geográfico que, habitualmente, afeta os habitantes destas localidades. Por um lado, proporcionando-lhes oportunidades para o usufruto de iniciativas turísticas e culturais de que, por motivos vários, se veem privados; e, por outro lado, procurando a existência de condições para que as localidades em apreço se constituam como destinos de roteiros turísticos e culturais de outras pessoas.

A execução do programa considera ainda outros fatores como contributos válidos no contexto do desenvolvimento pessoal e social dos beneficiários: proporcionar momentos de lazer, de partilha e de convívio entre os beneficiários; fomentar a autonomia, a iniciativa e a criatividade dos beneficiários, apelando e convidando à participação ativa em atividades turísticas, culturais e desportivas; dar a conhecer locais de importância histórica e cultural, com a sensibilização de públicos para a desejada salvaguarda desse património; aumentar o destaque e a notoriedade cultural e turística da aldeia ou lugar que se candidata, procurando vantagens claras para os seus habitantes, nomeadamente com a inclusão da localidade vencedora nas rotas turísticas da Fundação INATEL; promover um sentimento de cooperação e de sentido de justiça, reciprocidade e solidariedade, numa lógica humanista; proporcionar o desenvolvimento das competências pessoais e sociais dos beneficiários, promovendo o seu sentido crítico e de responsabilidade.

Histórico de nomeações / número de participantes / programa concretizado:

Aldeia dos Sonhos | 2014: Ouguela (concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre).

60 habitantes tiveram a oportunidade para desfrutar de um programa turístico e cultural em Lisboa.

Aldeia dos Sonhos | 2015: São Miguel do Pinheiro (concelho de Mértola, distrito de Beja). 70 habitantes realizaram uma visita turística e cultural de dois dias à região do Minho e cidade do Porto.

Aldeia dos Sonhos | 2016: Rio de Onor (concelho e distrito de Bragança).

50 habitantes tiveram a oportunidade para realizar um programa turístico e cultural na cidade de Lisboa.

Aldeia dos Sonhos | 2017: Rio de Mel (concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra).

40 habitantes beneficiaram de um programa turístico e cultural na cidade de Lisboa.